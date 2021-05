Laut Medienberichten : So lange soll Flick als Nationaltrainer unterschreiben

München Hansi Flick wird nach der Europameisterschaft wohl neuer Bundestrainer. Laut eines Berichts steht nun auch schon fest, bis wann er beim DFB seinen Vertrag unterschreiben soll.

Hansi Flick soll nach unbestätigten Informationen der „Abendzeitung“ einen Dreijahresvertrag als Fußball-Bundestrainer erhalten. Wie die in München erscheinende Zeitung am Montag berichtete, soll der Erfolgscoach des FC Bayern München nach der Europameisterschaft in diesem Sommer Nachfolger von Joachim Löw werden und die Nationalmannschaft sowohl bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar als auch bei der Heim-EM 2024 betreuen.