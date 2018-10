Frankreich - Deutschland: Joachim Löw vertraut jungen Spielern wie Leroy Sané und Serge Gnabry

Paris Bundestrainer Joachim Löw hat gegen Frankreich vielen Nachwuchskräften das Vertrauen geschenkt. Und die Jungen machten ihren Job so gut, dass es für manch erfahrene Kraft wohl schwer wird in Zukunft.

Thomas Müller ist auch in diesen Tagen ein gefragter Mann, denn er liefert ziemlich zuverlässig, was man sich von ihm erhofft – vor den TV-Kameras. Dort brilliert er noch immer in seiner stärksten Rolle: als Thomas Müller. Der Berufsfußballer Müller dagegen ist in die Jahre gekommen. Das Unberechenbare. Das Leichte. Das Besondere. Es war einmal. Müller ist zum Symbol einer überaus erfolgreichen Spielgemeinschaft geworden, deren beste Zeit in der Vergangenheit liegt. Im Spiel gegen Frankreich kam der 29-Jährige nur zu einem Kurzeinsatz. In der 88. Minute wurde er für den emsigen Serge Gnabry eingewechselt.