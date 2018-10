EM-Qualifikation: Deutsche U21 gewinnt gegen Irland mit 2:0

Heidenheim Die deutsche U21 hat die EM-Qualifikation mit einem Sieg beendet. Die als Gruppensieger bereits für die Europameisterschaft qualifizierte Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann mit 2:0 (2:0) gegen Irland.

Janni Serra von Zweitligist Kiel brachte die deutlich überlegenen und über weite Strecken überzeugenden DFB-Junioren vor 3229 Zuschauern gegen harmlose Iren in Führung (32.). Der starke Levin Öztunali erzielte das 2:0 mit einem herrlichen Schuss in den Winkel (40.). Der Mainzer Mittelfeldspieler war neben dem spielstarken Debütanten Abdelhamid Sabiri von Huddersfield Town auffälligster Akteur einer Mannschaft ohne Schwachpunkt.

Die DFB-Elf hatte das EM-Ticket bereits am Freitag durch ein 2:1 gegen Norwegen gelöst. Die Endrunde (16. bis 30. Juni) wird in Italien und San Marino ausgetragen. Dort geht es für Deutschland um mehr als die erfolgreiche Titelverteidigung: Vier Mannschaften können sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sichern.