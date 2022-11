Viele Bayern-Profis im DFB-Team Erfolgsrezept Blockbildung

Der große Sepp Herberger gilt bis heute als Schöpfer unwiderlegbarer Fußball-Weisheiten wie dieser: „Der Ball ist rund.“ Die Legende will auch, dass er in Zusammenarbeit mit dem hochbegabten Sportschuster Adi Dassler maßgeblich an der Entwicklung des Stollenschuhs beteiligt war, der seinen Helden von Bern auf rutschigem Grund des Wankdorfstadions im Weltmeisterschafts-Finale 1954 Halt gab. Fünf Spieler des 1. FC Kaiserslautern berief der Bundestrainer in seine Endspiel-Elf – Werner Liebrich, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel, Fritz Walter, Ottmar Walter. Sie bewerkstelligten mit sechs Kollegen aus anderen Klubs beim 3:2-Erfolg über Ungarn das Wunder von Bern. Und Herberger hatte damit die Blockbildung erfunden. Es wäre keine Überraschung, wenn ihm auch noch die Entdeckung des Pressings, des Gegenpressings und das Spiel in einer Raumdeckung zugeschrieben würden.