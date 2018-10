Joachim Löw: Es löwt nicht mehr - ein Kommentar

Paris Das Spiel gegen Frankreich könnte ein Endspiel für Bundestrainer Joachim Löw werden. Es scheint, als hätte Löw den Zugriff auf die Spieler verloren. Ein Kommentar.

Herbert Grönemeyer hat vor zwölf Jahren ein Lied zum Soundtrack für das Sommermärchen beigesteuert. „Zeit, dass sich was dreht.“ Die Botschaft passte geradezu perfekt auf eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die fortan verordnet bekam, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch das schöne Spiel zu pflegen. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte Joachim Löw.

Ende 2018. Es wäre mal wieder an der Zeit, dass sich etwas dreht. Denn es löwt nicht mehr bei der Vorzeigemannschaft des DFB. Nach dem desaströsen Abschneiden bei der WM in Russland, verbunden mit dem historischen Aus bereits in der Vorrunde, nimmt das Elend seinen Lauf. Denn überraschenderweise hat Löw nicht über Nacht an irgendwelchen Schaltern gedreht. Er hat noch nicht einmal versucht, daran herumzufummeln.