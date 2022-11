Ein Bayern-Block und Hofmann : So würden wir das DFB-Team gegen Japan aufstellen

Hansi Flick muss aus seinem 26er-Kader 11 Leute für die Startelf finden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Doha Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Mittwoch zum ersten WM-Spiel gegen Japan an. Bundestrainer Hansi Flick hat viele Alternativen für die Startelf. Wir haben schon einmal geguckt, wer bei uns spielen würde.

Das erste Spiel bei einem großen Turnier, das sagen viele, ist oft das schwerste. Viele Fragen sind offen - wo steht die Mannschaft, wie fit ist die Truppe, harmonieren die Spieler? Und - die vielleicht wichtigsten: Welche Taktik wähle ich, und welche elf Mannen sollen es richten? Vor diesen Fragen steht auch Fußball-Bundestrainer Hansi Flick vor dem Duell mit Japan an diesem Mittwoch um 14 Uhr deutscher Zeit. Wir haben uns in seine Rolle versetzt und präsentieren hier unsere erste Elf, die wir gegen die Japaner auf den Platz schicken würden.

Tor: Gäbe es überall so wenig Diskussionen wie auf der Position des Torhüters, dann müsste Flick wohl wenig Hirnschmalz in die Aufstellung investieren. Wenn Manuel Neuer gesund ist, spielt er - Ende der Diskussion. Das ist klar kommuniziert - und das ist auch richtig so, trotz der starken Hintermänner Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp.

Abwehr: Hansi Flick bevorzugt das Spiel mit einer Viererkette. Wir schließen uns dieser Taktik an. In der Mitte steht Abwehrchef Antonio Rüdiger, der „Soldat“ von Real Madrid, als zweiter Innenverteidiger hat für uns Nico Schlotterbeck die Nase vor seinem Dortmunder Vereinskollegen Niklas Süle. Als rechter Außenverteidiger darf Jonas Hofmann ran – der vielseitige Mönchengladbacher hat in der Nationalmannschaft schon oft bewiesen, dass er auf dieser Position spielen kann. Als linken Außenverteidiger geben wir dem Freiburger Christian Günter den Vorzug vor David Raum, dessen Auftritte in der Hinrunde bei seinem neuen Club RB Leipzig nicht gerade berauschend waren. Günter wirkt dagegen aktuell deutlich stabiler und souveräner.

Mittelfeld: Wenn die Bundesliga-Hinrunde und die Vorrunde der Champions League eines gezeigt hat, dann das: Jamal Musiala muss spielen. Mehr Ideen, mehr Qualität, mehr technische Fertigkeit kann Deutschland im offensiv Mittelfeld auf den Platz bringen. Einen Bayernspieler wie Leroy Sané oder Serge Gnabry an seine offensive Seite zu stellen, dürfte dem Youngster sicher noch mehr Wohlgefühl einbringen. Wir entscheiden uns für Sané auf links. Rechts offensiv könnte auch Jonas Hofmann spielen, den haben wir aber schon hinten rechts aufgestellt. Also bilden wir mit Serge Gnabry, Musiala und Sané einen echten Bayern-Block. Mario Götze, der in Frankfurt so wunderbar funktioniert, direkt von Anfang an zu bringen, halten wir eher für unklug. Die WM ist noch lang, und sein Auftritt wird sicher noch kommen. Die defensiven Positionen gehören ohne Diskussion Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan.

