Japan-Countdown tickt : DFB-Team zwischen Anspannung und Abwechslung

Foto: AFP/HAITHAM AL-SHUKAIRI 28 Bilder Der offizielle DFB-Kader für die WM 2022 in Katar

Madinat Al-Shamal Mit dem WM-Anpfiff in Katar steigt die Anspannung bei der DFB-Elf. Die Zeit bis zum Japan-Spiel ist knapp. Hansi Flick zieht die Zügel an, doch der Spaß kommt nicht zu kurz im DFB-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Thomas Müller winkte den aufgeregt hüpfenden Nachwuchs-Fußballerinnen mit einem breiten Grinsen zu, Serge Gnabry servierte ihnen maßgerecht die Bälle für Torabschlüsse - trotz des unaufhaltsam tickenden Countdowns blendeten die DFB-Stars den WM-Auftakt gegen Japan für einen angenehmen Augenblick aus. Nach den ersten schweißtreibenden Einheiten und taktischen Schulungen durch Hansi Flick stand für die Nationalspieler in ihrer „roten Burg“ von Al-Shamal am Sonntagabend ein Spaß-Training mit 17 Mädchen im Alter von 8 bis 17 Jahren aus der Akademie von Paris St. Germain in Doha an.

„Es ist immer schön, wenn man die Freude am Fußball mit anderen teilen kann“, sagte Gnabry ungeachtet der stetig wachsenden Anspannung vor dem WM-Ernstfall. Ein echtes Freudenfest soll auch der mit großen Hoffnungen verknüpfte Start gegen den viermaligen Asienmeister am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) werden. „Es geht ums Ganze“, beschrieb Gnabry die prickelnde Stimmung in der DFB-Wüstenoase am nördlichsten Zipfel Katars. „Das wichtigste Spiel ist das erste“, unterstrich Kapitän Manuel Neuer, „wir müssen alles reinhauen, um in einen Flow zu kommen.“

Daher hat Flick die Zügel merklich angezogen und war bei den intensiven Übungseinheiten mit den zuvor verletzten Thomas Müller und Antonio Rüdiger im roten Glutofen richtig „on fire“. „Mehr Tempo“, forderte der Bundestrainer lautstark für die Passübungen von seinen „Wüstensöhnen“ und trieb sie mit seinem „Komm, komm, komm“ immer wieder an. Seine Spieler sollen schließlich „bereit sein“.

Der viermalige Weltmeister hat endgültig in den Turniermodus geschaltet, der Kampf um die noch drei, vier offenen Plätze in der Startelf spitzt sich zu. „Alle“, betonte Gnabry, „wollen spielen“ - auch Niclas Füllkrug. Der Torjäger mischte am Sonntag nach seinem grippalen Infekt wieder mit.

Die Banden mit der frei übersetzten Aufschrift „Jetzt gilt es“ („Now is all“) im burgähnlichen Stadion des Erstligisten Al-Shamal SC gaben das Motto vor. Flick ließ Torabschlüsse sowie Über- und Unterzahlsituationen in verschiedenen Spielformen üben, zudem stand die erste Taktikbesprechung an. „Fußballerisch versiert, technisch gute Spieler“, lautete das Urteil von Thilo Kehrer über die Japaner.

Zum Live-Ticker

Doch die DFB-Auswahl will sich nicht nach dem Gegner richten. Man habe schließlich „völliges Vertrauen in unsere Stärken“, erklärte Kehrer. Der Defensivspieler wurde bei seinen Ausführungen in der zum Pressezentrum umfunktionierten geteilten Turnhalle von den nebenan Basketball spielenden Teamkollegen gestört, nahm dies aber mit Humor. „Die Lautsprecher funktionieren leider nicht auf der anderen Seite“, sagte der 26-Jährige, „sonst würde ich denen eine Ansage machen.“

Die Stimmung im luxuriösen Zulal Wellness Resort ist bestens, dazu trug auch die „kalorienarme“ Torte von „Meisterkoch“ Anton Schmaus und das Ständchen für Geburtstagskind Youssoufa Moukoko (18) bei. Dessen bescheidener Wunsch zur Volljährigkeit: „Drei Punkte gegen Japan.“

Die Umstellung auf die neue Klima- und Zeitzone soll kein Hindernis sein. „Wir versuchen, so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen, um uns zu akklimatisieren“, sagte Kehrer. So wollten die DFB-Stars auch das Eröffnungsspiel am Sonntagabend auf der großen Leinwand im Basecamp unter freiem Himmel verfolgen.

Kleine Sorgen bereitet Füllkrug. Der einzige Torschütze bei der dürftigen Generalprobe im Oman hat sich einen grippalen Infekt eingefangen. „Ich denke, die Zeit reicht, dass er zum Spieltag bereit ist“, gab DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff leichte Entwarnung. Im Gespräch mit Teamarzt Tim Meyer „hörte es sich nicht so dramatisch an“.

Müller und Rüdiger hingegen mischten am Wochenende wieder planmäßig mit. Das Duo hat dabei aus Sicht von Kapitän Neuer „einen guten Eindruck hinterlassen“. Auch das nährt die Hoffnung auf den so sehr erwünschten perfekten Auftakt. Es sei einfach wichtig, „gut zu starten“, sagte Neuer vor seiner vierten WM, „das Gegenbeispiel haben wir 2018 gegen Mexiko erlebt.“

Um einen erneuten Fehlstart zu verhindern, wurde der Ablaufplan noch einmal angepasst. Die Nacht vor der Japan-Partie wird das Flick-Team in einem Hotel in Doha verbringen, um angesichts der frühen Anstoßzeit nicht am Spieltag noch über eine Stunde im Bus zu verbringen.

„Es ist nicht immer ein Wunschkonzert. Man muss sehen, welche Möglichkeiten man in dem Land hat“, sagte Bierhoff und gab sich optimistisch: „Wenn wir gut starten, ist mit der Mannschaft alles möglich.“

(sid/old)