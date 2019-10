Krank abgereist : Tah fällt fürs Länderspiel aus

Dortmund Bundestrainer Joachim Löw muss den nächsten Ausfall im DFB-Team kompensieren. Nach zahlreichen Absagen von Stammspielern fällt auch Jonathan Tah erkrankt für das Spiel am Mittwochabend gegen Argentinien aus.

Die arg gebeutelte deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss einen weiteren Ausfall hinnehmen. Der Leverkusener Jonathan Tah reiste am Mittwochvormittag wegen seines grippalen Infekts aus dem Teamhotel in Dortmund ab. Damit steht der Innenverteidiger (23) auch für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Tallinn gegen Estland nicht zur Verfügung. Für den Klassiker gegen Argentinien in Dortmund (20.45 Uhr/RTL) war er ohnehin nicht eingeplant.