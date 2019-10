U21-Nationalmannschaft : Kuntz nominiert Kiomourtzoglou und Berisha nach

Köln Orestis Kiomourtzoglou und Mergim Berisha können sich U21-Nationalspieler nennen. Bundestrainer Stefan Kuntz hat beiden für die Spiele gegen Spanien und Bosnien-Herzegowina nachnominiert.

Die deutsche U21 trifft am Donnerstag (19.45 Uhr) in Cordoba auf Spanien. Am 15. Oktober (18.00 Uhr/beide ProSieben Maxx) steht das zweite EM-Qualifikationsspiel in Zenica gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina an.