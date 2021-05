Verhandlungen mit dem DFB : Flick trennen noch nur „Kleinigkeiten“ von Zukunft als Bundestrainer

München Hansi Flick sieht seiner Verabschiedung beim FC Bayern München ohne größere Wehmut entgegen und freut sich bereits auf die kommenden Aufgaben als Fußball-Trainer. Dabei zeichnet sich eine Rückkehr zum DFB als Bundestrainer immer deutlicher ab.

„Ich habe die Reise genossen, die ich hier vor zwei Jahren angetreten habe“, sagte der 56-Jährige vor seinem letzten Spiel als Münchner Chefcoach am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.

„Klar ist, dass ich mit dem DFB gesprochen habe. Jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe. Aber es ist auch so, dass immer wieder Dinge geregelt werden müssen. Dann geht es um Kleinigkeiten. Wenn das dann alles so weit ist, dann kann man die Dinge auch schnell verkünden. Aber aktuell ist der Fokus auf das Spiel gegen Augsburg gelegt und danach auf den Urlaub“, sagte Flick bei seiner letzten Video-Pressekonferenz im Corona-Trainingscamp der Bayern in Grassau.