Nach geplatztem DFB-Wechsel : Stuttgarts Sosa bittet Kroatien um Entschuldigung

Zagreb Nach seinem geplatzten Verbandswechsel zum DFB hat sich Borna Sosa bei der kroatischen Öffentlichkeit entschuldigt. Seine Entscheidung bezeichnete er als „falsch“. Der Linksverteidiger des VfB Stuttgart würde nun gerne wieder für Kroatien spielen.

Der gebürtige Kroate Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat sich in seiner Heimat für die Absicht entschuldigt, künftig für die deutsche Nationalelf spielen zu wollen. „Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war falsch, und ich muss selbst die Verantwortung dafür übernehmen“, schrieb der Abwehrspieler in einer Medienmitteilung, die der kroatische Fußballverband HNS am Donnerstag auf seiner Webseite veröffentlichte.