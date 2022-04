Fußball-Kreisliga A : Grimlinghausen löst Trainerfrage

Milad Bastanipour will wieder Fußball spielen. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Der Fußball-A-Ligist aus Neuss verkündet vor dem Match gegen Hackenbroich einen Nachfolger für Milad Bastanipour. VfR-Coach Cengiz Yavuz wirkt desillusioniert.

In der Fußball-Kreisliga A sind im April weitere wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen worden. In Grimlinghausen kehrt Trainer Milad Bastanipour zurück in die Rolle des Spielers, in Neuss beendet Coach Cengiz Yavuz nach vielen Jahren vorerst seine Karriere.

Bastanipour strebt Rückkehr auf den Platz an Beim SC Grimlinghausen ist die Trainerfrage geklärt. Bastanipour kehrt nach seinem Ausflug an die Seitenlinie im Sommer zurück auf den Platz. Co-Trainer Martin Lürken rückt in die Position des Cheftrainers, ein neuer Co-Trainer soll zeitnah bekanntgegeben werden. „Für mich war klar: Entweder spielst du jetzt nochmal oder gar nicht mehr. Ich möchte es im Sommer nochmal versuchen“, erklärt Bastanipour. Ob es klappt, hängt von seinem Knie ab. Mit einem Kreuzbandriss fiel er zuletzt aus. „Für mich war wichtig, dass der Kader zusammenbleibt und ich das Amt in gute Hände übergeben kann“, sagt der 30-Jährige. In Martin Lürken steht der Nachfolger schon länger fest. Lürken trainierte zuletzt die A-Jugendlichen der Spielgemeinschaft Grimlinghausen/Norf und unterstützte gleichzeitig Bastanipour tatkräftig bei der ersten Mannschaft. „Martin ist wirklich ein guter, ambitionierter Trainer, der fachlich echt was draufhat und eine große Motivation mitbringt. Ich wollte den Weg für ihn freimachen“, so Bastanipour. Bevor er im Sommer aber auf den Platz zurückkehrt, will er die Saison ordentlich beenden. „Wir müssen jetzt nochmal anziehen“, meint er. Bastanipour führte seine Mannschaftskollegen als Trainer von einem Abstiegsplatz bis auf Rang fünf. Die beeindruckende Bilanz: 17 Spiele, zehn Siege, drei Remis, vier Niederlagen. Gegen den TuS Hackenbroich soll der nächste Sieg her. „Wir haben extra nochmal auf Rasen trainiert, damit wir optimal vorbereitet sind“, sagt Bastanipour.

Yavuz hört auf Cengiz Yavuz wird sich am Saisonende aus dem Trainergeschäft zurückziehen. „Ich will gar nichts mehr machen“, sagt er deutlich. Die komplizierte Saison mit dem VfR Neuss, die womöglich im Abstieg endet, war dafür nicht ausschlaggebend, sondern nur noch der letzte Stoß. „Ich kann mich mit dem aktuellen Fußball einfach nicht mehr identifizieren. Das ist nicht mehr meine Welt, die Motivation ist komplett weg“, führt Yavuz als Grund an. Die Trainingsbeteiligung sei mau, für Absagen werden immer verrücktere Ausreden gesucht – die gesamte Einstellung habe sich geändert. „Man investiert so viel Zeit, aber man bekommt so wenig zurück“, meint Yavuz. Deswegen will er sich in Zukunft wieder mehr auf seine Familie konzentrieren und Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen. Bevor das aber so weit ist, hat er noch eine Mission: „Ich werde alles dafür geben, dass der VfR Neuss nicht absteigt“, sagt er deutlich. Aktuell stehen die Neusser auf dem vorletzten Platz, bei zwei Spielen weniger beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer acht Punkte. Am Sonntag steht für den VfR schon ein vorentscheidendes Spiel gegen den FC Zons an.