Handball : Ace Jonovski bleibt in Ratingen und interaktiv-Coach

Ace Jonovski bleibt in Ratingen und interaktiv-Coach

Ratingen Ace Jonovski bleibt Trainer von „interaktiv Handball“. Der Co-Trainer der nordmazedonischen Nationalmannschaft, der derzeit mit seinem Team in der Regionalliga auf Platz eins liegt, verlängerte seinen Kontrakt um zwei Jahre bis 2024. „Wir freuen uns sehr, dass Ace Teil der interaktiv-Familie bleibt.

Er ist ein absoluter Handball-Fachmann und die Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt Wir sind sicher, dass wir mit Ace all unsere sportlichen Ziele erreichen werden“, freut sich Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. Man sei sich bereits seit November einig gewesen, musste aber noch warten, bis auch Jonovskis Anstellung als Vertretungslehrer an einer Schule in Remscheid abschließend bestätigt wurde.