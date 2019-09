Ohne Gegenkandidat : Fritz Keller zum neuen DFB-Präsidenten gewählt

Fritz Keller in Frankfurt.

Frankfurt/Main Der DFB hat einen neuen Chef. Wie erwartet wurde Fritz Keller einstimmig um Präsidenten gekürt. Der 62-Jährige soll den Fußball-Verband nach vielen Skandalen in eine bessere Zukunft führen. Reinhard Rauball spricht von einer „Herkulesaufgabe“ für den Winzer.

Fritz Keller soll den Deutschen Fußball-Bund aus der Krise führen. Der 62 Jahre alte Gastronom wurde von den 257 Delegierten des DFB-Bundestags am Freitag in Frankfurt einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt und kündigte als Sofortmaßnahme eine externe Generalinventur aller Bereiche des Verbandes an. „So können wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen“, sagte Keller.