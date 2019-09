Medienbericht : Hoeneß drohte in Torwart-Debatte mit DFB-Boykott

Hoeneß drohte in Torwart-Debatte mit DFB-Boykott

München Sollte Bundestrainer Joachim Löw im Tor künftig auf Marc-André ter Stegen statt auf Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer setzen, hat Präsident Uli Hoeneß mit einem Boykott gedroht.

In der Debatte um das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach Informationen der „Sport Bild“ auch mit einem Boykott der DFB-Elf gedroht. Auf die Frage, ob ihn die Situation zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen an die Ablösung des damaligen Stammtorwarts Oliver Kahn vor der WM 2006 durch Jens Lehmann erinnere, antwortete Hoeneß nach Angaben des Magazins in der Vorwoche: „Nein. Aber wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet.“