„Lasse mich nicht beeinflussen“ : So reagiert Löw auf die Torwart-Debatte

Berlin Die Torwart-Debatte um die Nummer eins im DFB-Team erhitzte die Gemüter. Nun meldete sich auch Bundestrainer Joachim Löw zu Wort.

Bundestrainer Joachim Löw nimmt die aufgeregte Torwart-Debatte rund um die Nationalmannschaft gelassen. Auch die Attacken von Bayern-Präsident Uli Hoeneß ließen Löw kalt. „Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken“, zitierte die „Bild am Sonntag“ den 59-Jährigen. Seit Tagen kocht eine Diskussion um DFB-Kapitän Manuel Neuer und seinen Stellvertreter Marc-André ter Stegen, der sich über seine Reservistenrolle beklagt hatte. Bayern-Keeper Neuer hatte die Äußerungen seines Nationalelf-Kollegen kritisiert, ter Stegen wiederum fand dies „unpassend“.