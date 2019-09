Bayern in Wiesn-Laune : Lewandowski überlässt Coutinho Elfer

München Das Oktoberfest beginnt für die Bayern nach Maß. Der Meister besiegt den 1. FC Köln mit 4:0. Lewandowski stellt einen Liga-Rekord ein und zeigt sich danach spendabel.

Eine Maß Bier spendierte Niko Kovac seinen Spielern nicht in der Kabine. Aber nach dem Start nach Maß des FC Bayern ins 186. Oktoberfest beglückte der Trainer die Münchner Fußball-Profis nach dem 4:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln mit einem trainingsfreien Sonntag. „Wir haben eine gute Leistung abgeliefert und sind mit der Woche zufrieden“, erklärte Kovac, der in sein Fazit das 3:0 gegen Roter Stern Belgrad zum Champions-League-Auftakt mit einschloss.

Eine besondere Geste stach dabei hervor. Lewandowski überließ Coutinho die Ausführung des Foulelfmeters zum 3:0. „Für Philippe war es wichtig, das erste Tor zu schießen, auch hier in der Allianz Arena. Das war ein Moment, an dem man einen Elfmeter verschenken kann“, sagte Lewandowski, der für die Übergabe des Balles an den neuen Teamkollegen ein Lob seines Trainers erhielt. „Robert wird von Philippe noch so oft in Szene gesetzt werden. Insofern fand ich es sehr lobenswert“, kommentierte Kovac.