Torhüterdebatte geht in die nächste Runde : Hoeneß greift Bierhoff direkt an

Hoeneß greift Bierhoff direkt an

Torhüterdebatte geht in die nächste Runde

München Uli Hoeneß sieht sich an den Torwartstreit von 2006 erinnert. Damals zog Bayern-Keeper Oliver Kahn vor der WM im eigenen Land den Kürzeren gegenüber Konkurrent Jens Lehmann.

Uli Hoeneß hat in der Torhüterdebatte um Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen nun auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff persönlich angegriffen. "Wir haben ja schon mal so ein Chaos erlebt. Das war während der WM 2006. Da war der Herr Bierhoff auch mitverantwortlich bei Oliver Kahn und Jens Lehmann. Das will ich dem deutschen Fußball ersparen", sagte Hoeneß der Bild-Zeitung.