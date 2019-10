Entscheidung pro DFB-Team : Türkischer Fußball-Verband überrascht über Nominierung von Serdar

Istanbul Schalke-Profi Suat Serdar ist erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert. Die Türkei reagiert darauf mit Unverständnis.

Günes kritisiert die Vorgehensweise des früheren Spielers von Mainz 05, der in Bingen am Rhein geboren wurde. Nach Angaben des 67-Jährigen war der türkische Verband im Unklaren gelassen worden, ob sich Serdar für Deutschland oder die Türkei entscheiden werden, so dass die Nachnominierung des U21-Vize-Europameisters durch Bundestrainer Joachim Löw die Verantwortlichen überrascht habe.