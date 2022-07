Trotz Niederlage zum Auftakt : Trainer Ziegner sieht MSV „auf dem richtigen Weg“

Düsseldorf Der MSV Duisburg verliert zum Drittliga-Auftakt beim VfL Osnabrück. Trainer Torsten Ziegner war mit dem Auftritt seiner Elf dennoch nicht unzufrieden. Wie der 44-Jährige die 0:1-Niederlage einordnete.

Zuvor hatte der MSV eine starke kämpferische Leistung abgeliefert und mit viel Einsatz das 0:0 verteidigt. Die Defensive machte schon am ersten Spieltag einen deutlich stabileren Eindruck als über weite Teile der Vorsaison. Verlassen konnten sich die Duisburger dabei auch auf ihre neue Nummer eins: Vincent Müller erwischte gegen Osnabrück einen Sahnetag, rettete gleich mehrfach in höchster Not. „Am Ende war es ärgerlich, dass ein Sonntagsschuss zur Niederlage geführt hat, weil wir bis dahin sehr viel investiert haben“, sagte Ziegner, der auch einräumte, dass der Osnabrücker Sieg „nicht unverdient“ sei. Mit zunehmender Spielzeit sei der Druck der Hausherren immer größer geworden, sodass sein Team es nicht mehr geschafft habe, für Entlastung zu sorgen.

Dennoch sei man „auf dem richtigen Weg“, sagte Ziegner, der seiner Mannschaft in Sachen Motivation und Auftreten nichts vorwerfen konnte: „Die Einstellung hat gestimmt. Wir haben alles reingeworfen. Die Mannschaft ist in der Lage, sich zu wehren“. Lediglich die nötige Zielstrebigkeit nach vorne vermisste der MSV-Coach.

In Mai, Senger, Müller und Niklas Kölle hatten insgesamt vier Zugänge in der Startformation der Duisburger gestanden, die in Osnabrück auf mehrere Akteure verzichten mussten. Nach den kurzfristigen Ausfällen von Rudolf Ndualu, Marvin Knoll, Tobias Fleckstein und Joshua Bitter hatten gerade mal fünf Feldspieler am Freitagabend auf der Duisburger Bank Platz genommen. Die Niederlage wollte Ziegner an der Personalnot aber nicht festmachen: „Das kann keine Ausrede sein“.