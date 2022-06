Müller kommt, Coppens geht : Das ist Duisburgs neue Nummer eins

Vincent Müller. Foto: MSV Duisburg

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat eine neuer Nummer eins. Vincent Müller wird künftig das Tor der Zebras hüten. Trotz seiner erst 21 Jahre verfügt der Wunsch-Kandidat schon über reichlich Erfahrung. Dafür verlässt Jo Coppens den Drittligisten.

Knapp vier Wochen vor dem Start in die neue Drittliga-Saison hat der MSV Duisburg eine wichtige noch ausstehende Position besetzt. Die Zebras haben eine neue Nummer eins. Vincent Müller tritt die Nachfolge von Leo Weinkauf an, der nach dreijähriger Leihe zu Hannover 95 zurückkehrte. Der 21-Jährige kommt ablösefrei von der PSV Eindhoven, wurde dort aber in der zweiten Mannschaft Jong PSV eingesetzt (16 Spiele in der zweiten niederländischen Liga).

Mit Müller hat der MSV seinen Wunsch-Kandidaten verpflichtet. „Vincent ist die Nummer Eins, die wir gesucht hatten. Seine Ausbildung, die Erfahrungen in der 3. Liga und in de n Niederlanden sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns entfalten kann", sagte MSV-Sportchef Ralf Heskamp. Trainer Torsten Ziegner hofft, dass der junge Torhüter dem MSV die nötige Stabilität im Tor verleiht, „damit wir in der Defensive so gut sind, dass wir immer in der Lage sind, Spiele zu gewinnen.“ Er baue dabei vor allem auf die Erfahrung von Müller, der dazu ein „riesen Entwicklungspotenzial“ besitze.

Vor seiner Zeit in Eindhoven sammelte Müller bereits bei den Würzburger Kickers Erfahrungen in der 3. Liga, 25 Spiele absolvierte er für die Bayern, mit denen er als Stammtorwart in die 2. Bundesliga aufgestiegen war. Anschließend folgte der Wechsel in die Niederlande. Auch in Duisburg erhofft sich Müller nun reichlich Spielzeit: „In meinem Alter zählt es, Spielzeiten zu bekommen. Diese Chance bei einem Traditionsverein zu bekommen, ist großartig! Ich freue mich total auf die neue Saison und darauf, gleich mit der Mannschaft loszulegen“, sagte Müller, der einen Zweijahresvertrag bis 2024 unterschrieb.

Entgegen bisheriger Annahmen wird Müller kein Torhüter-Team mit Jo Coppens bilden. Der Belgier verlässt den MSV nach nur einem Jahr. Der 31-Jährige, der in der vergangenen Saison vier Mal in der 3. Liga und sechs Mal im Niederrheinpokal zum Einsatz kam, kehrt wieder in seine Heimat nach Belgien zurück. „Ich habe das MSV-Trikot mit Stolz getragen und habe immer die Wärme und Unterstützung der Fans gespürt. Ich wünsche dem Verein natürlich nur das Beste und dass er schnellstmöglich wieder in der 2. Liga spielt!“, sagte Coppens, der künftig für den Erstligisten VV St. Truiden aufläuft.

(old)