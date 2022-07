Frauen-Oberliga : Handball-Kracher zum Auftakt

Krefeld In der Oberliga der Frauen empfängt Aufsteiger SSV Gartenstadt am 3. September den Lokalrivalen und Vizemeister Adler Königshof. Beide Teams haben einen neuen Trainer und neue Spielerinnen..

(MaHa) Die Krefelder Handballfans können sich auf die neue Oberliga-Saison bei den Frauen freuen: Die fünfthöchste Spielklasse startet gleich mit einem echten Kracher: Am Samstag, 3. September empfängt Aufsteiger SSV Gartenstadt um 20 Uhr Adler Königshof, den Vizemeister der Vorsaison, in der Sporthalle Berufskolleg. Sowohl Gartenstadt als auch Königshof gehen mit neuen Trainern in die Saison, zudem konnten jeweils neue Spielerinnen dazu gewonnen werden.

Bei Adler Königshof übernimmt Joshua Wiesehahn den Trainerposten für den nach drei Jahren zum Drittligisten 1. FC Köln gewechselten Ingo Häußler. Wiesehahn kommt vom Verbandsligisten VfB Homberg. Personell muss der neue Coach gleich auf vier Spielerinnen aus dem Kader der vergangenen Saison verzichten. Denise Wussow (Karriereende), Lina Praest (Ziel unbekannt), Giulia Kempkens und Lea Stroh (Adler Königshof II) werden nicht mehr für das Oberliga-Team auflaufen. Gleich über fünf neue Spielerinnen kann sich Wiesehahn freuen. Kreisläuferin Karla Hannen, die in der vergangenen Saison auch schon einige Male in der Oberliga-Mannschaft zum Einsatz kam, spielte in der abgelaufenen Spielzeit für das Perspektivteam. Eileen Behrens, die zuletzt beim Verbandsligisten VfB Homberg aktiv war, arbeitet aktuell an ihrem Comeback nach einer Schulterverletzung und kann auf Außen eingesetzt werden. Auch Isabell Deckner ist eine Außenspielerin, die ihre Handballpause beendet hat und schon in Rheinhausen, Walsum und zuletzt in Uerdingen ihre Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Zudem konnten in Anika Rosenboom und Pia Schmidt zwei junge Spielerinnen für den Rückraum verpflichtet werden, das Duo genoss in Wülfrath eine gute handballerische Ausbildung.