Ruhrgebietsromantik : Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und Co. – Der Fußball der Revierbarone

Triumphzug für den Meister: Essen feiert RWE nach dem Titelgewinn 1955, vorn in der Mitte Helmut Rahn. Foto: dpa

Analyse Düsseldorf In Dortmund, Bochum und auf Schalke lebt die Ruhrgebietsromantik als Vermarktungsinstrument. Vor 60, 70 Jahren machten die Zechen auch andere Klubs groß. Viele sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Mit Rot-Weiss Essen ist einer dieser Vereine nun zurück in der Dritten Liga. Eine kleine Zeitreise.

Von Robert Peters

Bevor auf Schalke und in Dortmund die große Fußballshow beginnt, bedienen die Veranstalter den Unterhaltungsfaktor Nostalgie. In der hochmodernen Schalker Arena betreten die Spieler durch einen Tunnel den Rasen, der einem Bergwerksstollen nachempfunden ist. Die Zuschauer singen das Steigerlied, und vor lauter Revierromantik stehen vielen die Tränen in den Augen.

In Dortmund feiern sie vor jedem Heimspiel den Aufstieg der Stadt aus Kohle und Stahl. Mit feierlichem Ernst wird die Vereinsfahne aufs Feld getragen. Das Klischee ist Teil der Vermarktung, aber auch Teil der Identität – vor allem die Fans spüren die Wurzeln der Klubs. Aber natürlich sind die Erstligisten Schalke 04, Borussia Dortmund und VfL Bochum längst Fußball-Unternehmen, die viele Millionen Euro umsetzen. Sie sind der Romantik aus Kohle, Hochöfen, Bergbausiedlungen, Schrebergärten und Malochern entwachsen – einer Romantik, die es so ohnehin nur in einer verklärenden Rückschau gibt.

Vergessen ist das Erbe der großen industriellen Blüte im Revier dennoch nicht. Es lebt in den Menschen, die dadurch ein besonderer Schlag geworden sind – ein bisschen knurrig, ziemlich geradeaus und zumindest über ein unsichtbares Band aus Mundart und hemdsärmeliger Lebensart miteinander verbunden. So sehr, dass 1997, als Schalke und Dortmund Europapokale gewannen und Bochum die Qualifikation für den Uefa-Pokal schaffte, die Fans in den Stadien über die sonst unüberwindlichen Vereinsgrenzen hinweg „Ruhrpott, Ruhrpott“ riefen. Es war eine gemeinsame Verneigung vor dem Mythos Revier, in dem in diesem Jahr das Herz des Fußballs schlug. Das war fast so wie 40, 50 Jahre vorher, als die Kohlebarone die Klubs im Revier nach oben brachten.

Foto: Stefan Döring 28 Bilder So feiern die Fans von Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die 3. Liga

Zu den besten Zeiten der Oberliga (der seinerzeit ersten Liga) war nirgendwo in Deutschland so viel los wie in der Staffel West. Fünfstellige Zuschauerzahlen in den Stadien zwischen Fördertürmen und Schachtanlagen waren die Regel. Fußball hatte sich seit den 1920er Jahren aus dem Vergnügen von Gymnasiasten und Studenten der Anfangszeit Jahren zu einem Sport der Massen, vor allem zum Sport des kleinen Mannes entwickelt. Der ehemalige Essener Funktionär Paul Nikelski skizzierte den Stadionbesucher so: „Die Leute hatten nur vier Dinge: Pütt, am Sonntag ein Kotelett inne Pfanne, Brieftauben und RWE.“ Der jeweilige Vereinsname ist austauschbar. Viele der damals so großen Klubs sind mit dem Niedergang des Kohlebergbaus in der sportlichen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Wo sind sie hin?

Rot-Weiss Essen ist im Sommer mal wieder in die Dritte Liga zurückgekehrt – natürlich mit dem für den Klub so üblichen Drama. Die Party war gigantisch. Noch immer rennen die Fans dem Verein die Türen ein, beinahe unabhängig von der Spielklasse. Wahrscheinlich reicht es, das Flutlicht anzuschalten, und Tausende strömen herbei. Die meisten haben die große Zeit gar nicht erlebt, als Helmut Rahn RWE 1955 zum ersten Meistertitel einer Reviermannschaft im erfolgreichsten Jahrzehnt des Potts schoss. Der Bergwerksdirektor Georg Melches hatte mit durchaus modernen Mitteln (Geld und gemeinsamer Identität, heute würde man sagen: mit einer gemeinsamen Erzählung) einen großen Verein geschaffen. Bergleuten, die sich den Gang ins Stadion nicht leisten konnten, spendierte Melches häufig die Eintrittskarten. Das Stadion haben sie nach ihm benannt.

Schwarz-Weiß Essen war der vergleichsweise vornehme Nachbar. Ihm gelang immerhin ein Sieg im DFB-Pokal, und er war über viele Jahre Stammgast in den oberen Etagen des deutschen Fußballs. Heute führt er ein Mauerblümchen-Dasein in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein.

Die Sportfreunde Katernberg spielten in der Saison 1949/50 in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft mit. Und mit den unerschöpflich erscheinenden Mitteln der Zeche Zollverein war es sogar möglich, sich eine Saison die Dienste von „Boss“ Rahn zu sichern. Nicht selten kamen 20.000 Zuschauer zu den Heimspielen. Heute ist die Zeche Zollverein ein Tempel der Kultur, die Fußballkultur der Katernberger blüht nur noch im Verborgenen. Nach einem Absturz bis in die Kreisliga B fusionierten die Sportfreunde 2017 mit der DJK, und sie spielen nun immerhin wieder in der siebtklassigen Bezirksliga.

Der SV Sodingen war so etwas wie die Werkself der Zeche Mont Cenis in Herne. In der Saison 1954/55 kämpfte das Team, das einen sehr britischen Kick-and-Rush-Stil pflegte, in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Zum Heimspiel gegen den mit allen Weltmeistern von Bern angetretenen 1. FC Kaiserslautern (2:2) begehrten 80.000 Menschen Einlass in die Schalker Glückaufkampfbahn, die aber nur 40.000 Zuschauern Platz bot. Am Ende waren mindestens 55.000 Fans im Stadion, sie standen bis an die Seitenlinien. Heute verlieren sich bei Heimspielen in der Oberliga Westfalen (fünfte Klasse) gut hundert Zuschauer am Spielfeldrand.

Der Nachbar Westfalia Herne brachte in seiner besten Zeit einen der besten deutschen Torhüter hervor: Hans Tilkowski, der mit Borussia Dortmund erster deutscher Europacupsieger und mit der Nationalmannschaft 1966 in England nur deshalb lediglich Vizeweltmeister wurde, weil er das berühmte Wembley-Tor hinnehmen musste. Tilkowski war bis zu seinem Tod vor zweieinhalb Jahren häufig noch Gast auf der Tribüne, an der, wie der große Boris Becker in anderem Zusammenhang so treffend feststellte, „der Zahn der Zeit auch nicht spurlos vorübergegangen ist“. In einem bemerkenswerten Beitrag des Filmemachers Wolfgang Ettlich über die große Zeit des Revierfußballs („Im Westen ging die Sonne auf“) ist Tilkowski wieder mal in Herne. Es ist das Jahr 2002, und der Platzwart sagt: „Ich tu mich richtig reinknien in diese Sommerpause. Zum 100. will ich hier Bundesliga sehen.“ Der 100. war zwei Jahre darauf. Es reichte gerade für die Oberliga, in diesem Sommer ist die Westfalia in die Landesliga abgestiegen.

Die Spielvereinigung Erkenschwick hält sich immerhin noch in der Oberliga Westfalen. Hier spielte in den 1950er Jahren ein späterer Weltklassemann. Horst Szymaniak, der tatsächlich noch unter Tage gearbeitet hatte, war ein körperlich und taktisch starker Mittelfeldspieler. Heute würde er vermutlich die strategisch bedeutsame Sechser-Position übernehmen. Er prägte das Spiel der Erkenschwicker wie später das der Wuppertaler und Karlsruher. Szymaniak war einer der ersten deutschen Fußball-Exportartikel nach Italien, und er spielte zwei Weltmeisterschaften (1958 und 1962). Den Sprung zum Turnier nach England 1966 verpasste er, weil er sich in einem Trainingslager bei einem kleinen alkoholgeschwängerten Ausflug ins Augsburger Nachtleben erwischen ließ – anders als sein ortskundiger Kumpel Helmut Haller. Bundestrainer Helmut Schön strich ihn aus dem Aufgebot, obwohl der Mittelfeldspieler bei den entscheidenden Qualifikationsspielen gegen Schweden noch neben dem jungen Franz Beckenbauer ein wesentlicher Mann im Konzept des Teams gewesen war. Zu Beckenbauer soll Szymaniak in einem offenkundigen Anfall von Weitsicht gesagt haben: „Wir sind die letzten Helden des 20. Jahrhunderts; nach uns kommen nur noch Spieler aus Kunststoff.“

Für die Spiel- und Turnvereinigung (STV) Horst-Emscher treten nicht einmal mehr virtuelle Kräfte an. Der Verein, in dessen Reihen unter anderen die Weltmeister Olaf Thon und Berni Klodt sowie ein talentierter Maulheld namens Peter Neururer standen, ist 2007 hochverschuldet aufgelöst worden.

Dieses traurige Schicksal ist Eintracht Duisburg erspart geblieben. Unter dem Namen Spielverein gewannen die Duisburger als Pioniere des Revierfußballs immerhin zehnmal die westdeutsche Meisterschaft und traten als Oberliga-Zweiter 1957 in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft an. Der Sprung ins Finale wurde nur knapp verpasst. Die Eintracht hielt sich noch einige Jahre ganz gut im vorderen Amateurfußball, doch ab den späten 1970ern ging es bergab. Heute spielt sie in der Kreisliga B, der vorletzten Spielklasse.

So tief ist der MSV Duisburg noch nie gestürzt. Aber der längst führende Duisburger Klub läuft selbst als Drittligist unterhalb der eigenen Ansprüche. Die nähren sich vor allen Dingen aus den großen Bundesliga-Zeiten. Immerhin gelang dem krassen Außenseiter aus dem Stadtteil Meiderich mit einer Mannschaft aus Spielern aus der Region in der Gründungs-Saison der ersten Liga 1963 die Vizemeisterschaft. Die einschlägige Fachliteratur rühmte das auf kluger (gemeinschaftlicher) Abwehrarbeit und schnellen Konterangriffen beruhende System des Trainers Rudi Gutendorf. Der Coach erhielt den Spitznamen „Riegel-Rudi“. Er selbst widersprach zunächst nicht, weil der Name durchaus seine Popularität förderte. Später hielt er es für angezeigt, seinen modernen ganzheitlichen Fußball-Ansatz zu preisen.

Nicht alle Spieler seiner Mannschaft singen ihm allerdings freundliche Lieder. Horst „Pille“ Gecks, seinerzeit ein Stürmer am Anfang der Karriere, erklärte viele Jahre später: „Den Mann habe ich gar nicht wahrgenommen, er hat sehr von unseren Erfolgen profitiert. Er hat sein Ding mit der Presse gemacht. Auf dem Niveau war er immer optimal.“

Trotzdem prägte Gutendorf die erfolgreichste Zeit des Klubs. Auch hier mischte übrigens der „Boss“ noch mal mit. Zwei Jahre spielte der alternde Helmut Rahn in der Bundesliga. Dann führten die Folgen vieler Spielzeiten auf hohem Niveau und ein nicht sonderlich professioneller Lebenswandel zum Karriere-Ende. Der Boss verbrachte viel Zeit bei einer eigenen Öffentlichkeitsarbeit an den Tresen der Revierkneipen. Der leutselige Schütze des 3:2 gegen die Ungarn beim Wunder von Bern kam dort gern der häufig geäußerten Aufforderung nach: „Helmut, erzähl mich dat Tor.“

Das hätte Lothar Kobluhn oft tun können. Für Rot-Weiß Oberhausen, das in Oberliga-Zeiten immerhin mal als Dritter nur knapp die Endrunde um die Meisterschaft verpasste, wurde der Mittelfeldspieler (!) Bundesliga-Torschützenkönig. Das ist umso bemerkenswerter, als RWO beständig um den Klassenerhalt kämpfte (zur Zeit des Bundesliga-Skandals auch mit unlauteren Mitteln) und es im Wettbewerb um die Torjägerkrone immerhin Konkurrenten wie den übergroßen Gerd Müller von Bayern München gab. Von derartigen Höhenflügen sind die Oberhausener heute weit entfernt. Ihre Mannschaft ist nur noch in der Regionalliga tätig – dort jedoch als eines der Spitzenteams.

In der geschrumpften Anhängerschaft lebt aber die Erinnerung an die beste Zeit und jene Phase, als aus dem bedingungslosen Zusammenhalt der Kumpel unter Tage auch eine eigene Fußballkultur in den Vereinen und um die Vereine entstand. Willi Lippens, zu Bundesligazeiten (ja, die gab’s auch) von Rot-Weiss Essen ein großer Star, stellte 2018 bei der Ausstellungs-Eröffnung „Fußball im Revier“ unter Verzicht auf seine üblichen Witzeleien sehr zu Recht fest: „Es war der Sport des einfachen Mannes, für die Leute, die die Woche über vor Kohle gearbeitet haben und die sich zum Wochenende was gegönnt haben und zum Fußball gelaufen sind, und die dann auch für diese besondere Atmosphäre gesorgt haben im Stadion – mit seinem ganzen Engagement hat man sich eingebracht, und das ist einmalig auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich.“