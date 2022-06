Rechtsverteidiger überzeugt : MSV Duisburg holt Joshua Bitter zurück

Düsseldorf Joshua Bitter kehrt zu den Meiderichern zurück. Der Rechtsverteidiger spielte zuletzt als Testspieler vor und wusste zu überzeugen. Ein anderer Abwehrspieler soll dagegen den Verein verlassen.

50 Pflichtspiele bestritt Joshua Bitter zwischen 2019 und 2021 für den MSV Duisburg . Nach Ablauf seines Vertrages erhielt der Rechtsverteidiger bei den Zebras allerdings kein neues Arbeitspapier und war danach zunächst ein halbes Jahr vereinslos. Es folgte ein eher glückloses Gastspiel bei Viertligist Energie Cottbus , verletzungsbedingt konnte er in der Rückrunde nur zwei Partien bestreiten. In den vergangenen Tagen versuchte sich Bitter daher als Testspieler für eine Rückkehr zum MSV zu empfehlen – mit Erfolg.

„Josh hat sich hier so präsentiert, wie wir alle uns das erhofft haben: Engagiert, überzeugend, fit – und als Typ wissen wir sowieso, was wir an ihm haben. Wir sind sicher, dass er mit seiner Erfahrung und Routine unser Team sehr gut ergänzt“, wird Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Auch Trainer Torsten Ziegner zeigte sich beeindruckt von Bitters Auftreten. „Joshua hat in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass er heiß darauf ist, uns zu helfen“. Der 25-Jährige habe gezeigt, „dass er körperlich in einem sehr guten Zustand ist.“