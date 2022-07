Drittliga-Spieltage zwei bis neun terminiert : MSV empfängt RWE am Freitagabend

Eine MSV-Fahne. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Düsseldorf Der DFB hat am Freitag die Spieltage zwei bis neun der Drittliga-Saison 2022/23 zeitgenau angesetzt. Das traditionsreiche Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen steigt demnach an einem Freitagabend. Die Meidericher spielen an den ersten neun Spieltagen nur einmal samstags.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat in der 3. Liga nun auch die Spieltage zwei bis neun zeitgenau angesetzt. Der MSV Duisburg muss demnach zum Start in die neue Saison zweimal freitags ran. Bereits klar war, dass die Zebras die Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück eröffnen werden (22. Juli). Zwei Wochen später steigt dann das mit Spannung erwartete Derby gegen Rot-Weiss Essen – ebenfalls an einem Freitagabend. Anpfiff ist jeweils um 19 Uhr. Der Auftakt für RWE (23. Juli) steigt an einem Samstagnachmittag um 14 Uhr. Gegner im Heimspiel an der Hafenstraße ist mit Elversberg ebenfalls ein Aufsteiger.

Auffällig: An den ersten neun Spieltagen spielen die Duisburger nur einmal an einem Samstagnachmittag. Am 7. Spieltag gastiert das Team von Trainer Torsten Ziegner bei 1860 München. Die Heimspiele am 4. Spieltag (gegen SC Freiburg II) und am 6. Spieltag (gegen VfB Oldenburg) finden jeweils an einem Montag statt, Dynamo Dresden gastiert an einem Sonntag (8. Spieltag) in Duisburg.

Alle Spiele der 3. Liga sind live bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live.

Die Ansetzungen im Überblick:

1. Spieltag: Freitag, 22. Juli 2022, 19 Uhr, VfL Osnabrück – MSV

2. Spieltag: Freitag, 5. August 2022, 19 Uhr, MSV – RW Essen

3. Spieltag: Dienstag, 9. August 2022, 19 Uhr, FSV Zwickau - MSV

4. Spieltag: Montag, 15. August 2022, 19 Uhr, MSV - SC Freiburg II

5. Spieltag: Sonntag, 21. August 2022, 14 Uhr, SV Meppen - MSV

6. Spieltag: Montag, 29. August 2022, 19 Uhr, MSV - VfB Oldenburg

7. Spieltag: Samstag, 3. September 2022, 14 Uhr, TSV 1860 München - MSV

8. Spieltag: Sonntag, 11. September 2022, 13 Uhr, MSV - Dynamo Dresden

9. Spieltag: Sonntag, 18. September 2022, 14 Uhr, SC Verl - MSV

(old)