Duisburgerr Stadtfest : Sören Link sticht das Fass zum Auftakt an – vier Tage geht es in der City rund

Sören Link sticht das Fass zum Auftakt an – vier Tage geht es in der City rund

Duisburg Die Sonne hatte sich versteckt, und zum Auftakt am Donnerstagnachmittag waren nur wenige Besucher zum Stadtfest gekommen. Das wird sich aber sicher noch ändern. Bis Sonntag wird vor zwei Bühnen in der City gefeiert.

Zum Auftakt spielte das Wetter nicht mit. Bei trübem Himmel eröffnete Oberbürgermeister Sören Link am Donnerstagnachmittag mit dem Fassanstich das diesjährige Duisburger Stadtfest .

Noch bis Sonntag wird auf zwei Bühnen ein pralles musikalisches Programm geboten. So soll bereits am ersten Abend mit Doro oder King/Bon so richtig die Post abgehen.