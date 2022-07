Sorgen um Youngster Walde : Borussia schlägt Duisburg beim Blitzturnier, Remis gegen Bilbao

Duisburg Beim Blitzturnier in Duisburg blieb Borussia Mönchengladbach am Sonntagnachmittag ohne Gegentor. Trainer Daniel Farke setzte in den Spielen gegen den MSV Duisburg und Athletic Bilbao überwiegend auf Nachwuchskräfte und Jungprofis. Bitter verlief das Turnier für Abwehr-Talent Simon Walde.

Borussia Mönchengladbach hat am Sonntag beim Blitzturnier des MSV Duisburg zunächst einen 1:0-Sieg gegen den Gastgeber eingefahren. Im Anschluss gab es gegen Athletic Bilbao ein 0:0. Beide Partien wurden jeweils über 45 Minuten ausgetragen.

Für das Duell mit Duisburg hatte Gladbachs Trainer Daniel Farke zahlreiche junge Spieler in die Startelf beordert. Tobias Sippel, Tony Jantschke und Patrick Herrmann ergänzten die Mannschaft, in der Rocco Reitz nach seiner krankheitsbedingten Trainingspause wieder mitmischte, mit ihrer Erfahrung. In der Abwehr lief Jantschke gegen Duisburg zwischen dem 17-jährigen Simon Walde und Jamil Najjar (18) auf, Luca Netz verteidigte auf links.

Für Borussia gab es in der Schauinsland-Reisen-Arena wenige Minuten nach dem Anpfiff einen großen Schreckmoment: Walde blieb nach einem Zusammenprall mit Sippel, der ihn mit dem Knie am Kopf erwischt hatte, liegen und musste minutenlang von Mannschaftsarzt Stefan Hertl auf dem Platz behandelt werden. Unter dem Applaus der Spieler und Zuschauer wurde Walde mit Hilfe einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor.

Auf dem Feld ging Borussia dann plötzlich in Führung. Nach einem langen Ball von Reitz, der an Conor Noß adressiert war, stocherte der Duisburger Sebastian Mai dazwischen. Doch anstatt diesen zu klären, erwischte er ihn so mit der Fußspitze, dass der Ball vom Sechzehner aus ins Tor trudelte. 0:1 nach 13 Minuten hieß es auf der Anzeigetafel.

Echte Torchancen erspielten sich die Gladbacher in der Folge keine, Versuche von Müsel und Oscar Fraulo wurden geblockt. Aussichtsreiche Kontersituationen wurden von den Duisburgern, für die die Drittligasaison am Freitag mit dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück beginnt, mit taktischen Fouls zunichtegemacht. So plätscherte die Partie vor sich hin, es fehlten auf beiden Seiten die spielerischen Höhepunkte und Torchancen.

Nach einer 15-minütigen Pause ging es für Gladbach mit dem Spiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao weiter. Farke nutzte die Pause lediglich für zwei Wechsel. Marvin Friedrich und Ko Itakura ersetzten Jamil Najjar und Torben Müsel, Fraulo rückte dafür weiter nach vorne. Und der Däne hatte nach vier Minuten gleich die erste Möglichkeit, schoss aus halbrechter Position aber knapp vorbei. Im Anschluss waren die Borussen vor allem in der eigenen Hälfte damit beschäftigt, Bilbao vom Tor wegzuhalten. Die Spanier waren zwar die überlegenere Mannschaft, der letzte Pass wollte ihnen aber nicht gelingen, sodass Sippel nicht großartig eingreifen musste.

Nach 22 Minuten brachte Farke dann unter anderem Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Alassane Plea ins Spiel – damit stand nun eine stärkere Borussia-Elf als zuvor auf dem Platz. Nach längerer Zeit ohne Abschluss sorgte eine Kombination über Thuram und Hannes Wolf dafür, dass Plea nach einer Flanke zum Abschluss kam, seine Direktabnahme flog aber am Tor vorbei. In der Schlussphase hatte Gladbach Glück, als ein Ballverlust Sippels folgenlos blieb und Bilbao einen weiteren Angriff nicht zum Siegtor nutzen konnte, auf der anderen Seite tankte sich einmal Thuram über den rechten Flügel durch, blieb aber am spanischen Verteidiger im Strafraum hängen.

Zwei Minuten vor dem Ende hatte dann Sippel nochmals einen großen Auftritt. Zunächst lenkte er einen Kopfball an die Latte, dann kratzte er auch den folgenden Abstauber von der Torlinie – womit der Keeper den Borussen das torlose Unentschieden sicherte.

Christoph Kramer, der sowohl gegen Viktoria Köln als auch gegen Standard Lüttich 90 Minuten gespielt hatte, verfolgte das Geschehen von der Tribüne aus. Nico Elvedi fehlte mit leichten Problemen am Sprunggelenk. Kapitän Lars Stindl (Reizung der Achillessehne), Stefan Lainer (erkrankt) Ramy Bensebaini, Manu Koné (beide Aufbautraining), Jordan Beyer und Jacob Italiano (Muskelverletzung im Oberschenkel) kamen am gesamten Wochenende nicht zum Einsatz. Am Mittwoch (18.30 Uhr) wartet auf die Borussen bereits der nächste Test. In Velbert ist der niederländische Erstligist RKC Waalwijk der Gegner.