Blitzturnier in Duisburg : MSV testet gegen Gladbach und Bilbao

Eine Fahne des MSV Dusiburg vor der Tribüne. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Düsseldorf Der MSV Duisburg lädt auch in diesem Jahr zum „Cup der Traditionen“. Zum 120-jährigen Jubiläum des Klubs kommen zwei Hochkaräter nach Duisburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim diesjährigen „Cup der Traditionen“ trifft Gastgeber und Drittligist MSV Duisburg auf hochkarätige Konkurrenz. An dem Blitzturnier am 17. Juli nehmen Bundesligist Borussia Mönchengladbach und der spanische Erstligist Athletic Bilbao teil. Die Spanier werden nach 2018 zum zweiten Mal am Turnier teilnehmen.

Lesen Sie auch Deutlicher Sieg gegen Hamborn : MSV gewinnt erstes Testspiel der Saison zweistellig

Zwischen 16 und 19 Uhr treten die Teams in insgesamt drei Spielen über 45 Minuten gegeneinander an. Das Turnier in der Duisburger Arena wird zum siebten Mal ausgetragen.

Der Spielplan

16 Uhr: Borussia Mönchengladbach – MSV Duisburg

17 Uhr: Athletic Bilbao – Borussia Mönchengladbach

18 Uhr: MSV Duisburg – Athletic Bilbao

Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. Juli 2022. Eintrittskarten gibt es im ZebraShop in der Arena, allen bekannten Vorverkaufsstellen, übers Online-Ticketing und die Tickethotline. Zudem wird es am Spieltag auch eine Tageskasse geben. Vollzahler zahlen für einen Sitzplatz 20 Euro (ermäßigt 10 Euro), für einen Stehplatz 10 Euro (ermäßigt 5 Euro).

(dpa)