„Viel Meinung, wenig Ahnung“ : Mats Hummels hat jetzt einen Podcast mit seinem Bruder

Dortmund Mats Hummels ist unter die Podcaster gegangen. Zusammen mit seinem Bruder Jonas redet er über den Afrika-Cup, die NBA und Wimbledon.

Fußball-Profi Mats Hummels (30) und sein jüngerer Bruder Jonas (28) versuchen sich an einem eigenen Podcast. „Alleine ist schwer“ lautet der Name, die erste Episode von rund einer Stunde Länge ist seit Freitag online. „Wir haben gedacht, wir quatschen mal ein bisschen über Sport. Wir schauen extrem viel Sport und haben unglaublich viel Meinung und wenig Ahnung“, erklärten die beiden Brüder gleich zu Beginn. „Wir können nichts anderes, außer Sport machen und über Sport reden.“

In der ersten Folge sprechen die Hummels-Brüder unter anderem über den Afrika-Cup der Fußballer, die Basketball-Liga NBA und Tennis in Wimbledon. Mats Hummels wechselte in diesem Sommer vom Rekordmeister FC Bayern München zurück zu Vize-Meister Borussia Dortmund. Bruder Jonas spielte in der Jugend ebenfalls beim FC Bayern und wechselte später zur Spielvereinigung Unterhaching. Nach zwei Kreuzbandrissen gab er 2016 seine aktive Karriere auf und arbeitet heute unter anderem als Experte beim Sportsender DAZN.