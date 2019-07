Bundesliga : Wie die Fortuna ihre eigene Schriftart bekam

Der Look der Kantine im Nachwuchsleistungszentrum – eine Kooperation von Morphoria mit der Agentur Mea Studio. Foto: Morphoria

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist wahrscheinlich der erste Verein, der sich eine komplett neue eigene Schriftart gab: Fortuna Sans hat eine Agentur aus Düsseldorf-Oberbilk erfunden. Und ein komplettes Corporate-Design gleich dazu.

Helene Pawlitzki Von Helene Pawlitzki Crossmedia-Redakteurin

Das Auge isst mit, sagt man. Gilt fürs Kochen, gilt aber auch für Fußball. Erfolgreiche Vereine haben eine Ästhetik. Und je professioneller ein Verein arbeitet, desto konsequenter werden auch alle Aktivitäten auf die Marke ausgerichtet.

Das erkannte vor zwei Jahren auch Fortuna Düsseldorf – und stellte fest, dass der Verein Hilfe brauchte, um sein Erscheinungsbild aufzumöbeln. Alexandros Michalakopoulos und Andreas Ruhe von der Agentur Morphoria erzählten am Mittwochabend beim Düsseldorfer Telefonieanbieter Sipgate im Medienhafen etwa 200 Gästen, wie sie den Auftrag für ein visuelles Make-over der Fortuna bekamen – und was sie daraus machten.

Morphoria ist eine sechsköpfige Designagentur aus Oberbilk. Drei solcher Agenturen hatte Fortuna eine E-Mail geschickt. Einladung zum Pitch. Der Auftrag: Gießt unsere Werte, die Fortuna-DNA, in eine Ästhetik. Zwei Regeln: Finger weg vom Logo – und unsere Farbe bleibt rot. „Das hat uns erst mal erleichtert“, erzählt Michalakopoulos. „Nicht, dass uns die Fans am Ende die Bude abbrennen.“ Aber was bleibt, wenn man kein neues Logo in neuen Farben designen kann?

Antwort: Typografie. Morphoria schnappte sich das F95-Logo und leitete aus dem F eine neue Schriftart ab: Fortuna Sans, mit vielen Ecken, Kanten und Kurven. Aus den Kurven entwickelten die Designer grafische Elemente, mit denen sich alles gestalten ließ, was ein Verein so herausgibt: Autogrammkarten, Schals, Spielfeld-Banderolen, Spielerfotos oder Tickets. Nebenbei legte Morphoria ein für alle mal fest, welches Rot denn nun das Fortuna-Rot ist – vorher hatte da nämlich ziemlicher Wildwuchs geherrscht. Schließlich landete die Schrift sogar auf dem Fortuna-Trikot. „Da hatten wir ein Lebensziel abgehakt“, sagt Andreas Ruhe. Und Alexandros Michalakopoulos ergänzt: „Eigentlich fast noch cooler fand ich, dass das Trikot dann auch in Fifa 19 zu sehen war.“