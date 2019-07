Halbfinaleinzug beim Afrika-Cup : Ein Todesopfer bei algerischen Siegesfeiern in Frankreich

Paris Bei den Siegesfeiern nach dem Halbfinal-Einzug Algeriens beim Afrika-Cup ist es in Montpellier zu einem tragischen Unfall gekommen. In Marseille setzte die Polizei Tränengas ein.

Ein Todesopfer, mehrere Verletzte sowie Ausschreitungen und Plünderungen haben in Frankreich die Jubelfeiern algerischstämmiger Fußball-Fans nach dem Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Halbfinale des Afrika-Cups in Ägypten überschattet. In Montpellier überfuhr nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP ein 21 Jahre alter Anhänger der Nordafrikaner offenbar bei einem Autokorso eine Mutter und zwei Kinder und verletzte die Frau dadurch tödlich.

Der mutmaßliche Todesfahrer von Montpellier wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Die Kinder der getöteten Frau, eine 17 Jahre alte Teenagerin und ein Baby, mussten mit teilweise schweren Verletzungen in die Notaufnahme gebracht werden. In Paris setzte die Polizei wie auch bei einer Feier zu Algeriens 4:3-Viertelfinalsieg gegen die Elfenbeinküste im Elfmeterschießen in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille Tränengas zur Auflösung der Menschenmenge ein. Mindestens eine Person wurde verhaftet.