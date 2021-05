Erfolgreiche Teilnahme : Issumer Schachspielerinnen in den Top Ten

Issum Mädchen der Brüder-Grimm-Grundschule spielten erstmals beim Schach-Schulteam-Cup von Deutschland. Wegen Corona wurde von zuhause aus online gespielt.

Die Teilnehmer wurden dazu in Vorrunden in den einzelnen Bundesländern ermittelt. In der Wertungsklasse Grundschule waren zwölf Grundschulen mit 58 Mädchen aus ganz Deutschland am Start. Die Brüder-Grimm-Schule aus Issum ging als Vertreter von NRW an den Start. Die Mädchen hatten durch die Teilnahme an der eigenen Online-Schulschachmeisterschaft der Brüder-Grimm-Schule schon etwas Erfahrung im Online-Schach gesammelt. Diese Erfahrung im konnten die Mädchen beim Turnier gut nutzen. Gespielt wurde beim Turnier in Vierer-Mannschaften plus Ersatzspielerinnen mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spielerin. Spielort war der eigene Rechner von zuhause aus und natürlich musste ohne fremde Hilfe gespielt werden. Dank des virtuellen Schach AG-Raums der Schule konnte man sich in den wenn mal Pause war, austauschen. Insgesamt wurden fünf Runden gespielt. Issum spielte dabei gegen Grundschulen aus Kiel, Leipzig, Garching-West, Bitburg und Bad Hersfeld, dem späteren Turniersieger. Am Ende hatte die Mannschaft zwei Untentschieden, einen Sieg und zwei Niederlagen auf ihrem Konto und erreichte damit Platz 10. Sicherlich unter den gegenwärtigen Umstanden ein tolles Ergebnis und Erlebnis für die Mädchen. Für die Brüder-Grimm-Schule spielten Maya Hos, Paula Hinzen, Sophia Grütter und Ella Damker. Jede Spielerin konnte mindestes eine Partie gewinnen. Maya Hos erspielte sich dabei 3,5 von fünf möglichen Punkten und verlor nur eine Partie.