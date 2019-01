Uerdingen nach der Krämer-Entlassung: Interimstrainer Reisinger muss die Mannschaft wachrütteln

Vieles deutet darauf hin, dass der bisherige Co-Trainer Stefan Reisinger am Samstag im Spiel beim SV Meppen auf der Bank das Sagen hat. Drei Tage bleiben ihm, um die Mannschaft wach zu rütteln. Am Dienstagabend hatte der Verein für weitere Unruhe gesorgt.

So überraschend für manch einen die Trennung von Krämer nach der 0:3-Niederlage gegen Würzburg kam, so überraschend ist es nun für einige, dass Ponomarev nicht schnell die große Lösung präsentiert, sondern sich die notwendige Zeit nimmt und zunächst einmal Co-Trainer Stefan Reisinger die Verantwortung überträgt.

Robert Müller wurde stets mit Lob überschüttet und als mustergültiger Profi gepriesen – nur mitspielen durfte er nie. In der Hinrunde kam er nur zwei Mal zum Einsatz, saß meist sogar nur auf der Tribüne. Aus dieser misslichen Lage hat sich der routinierte Verteidiger nun befreit. Er verlässt den KFC Uerdingen und wechselt zum FC Energie Cottbus. In Marcel Reichwein und Florian Rüter haben auch zwei bereits im Sommer ausgemusterte Spieler neue Vereine gefunden. Reichwein geht zum Viertligisten TSV Steinbach, Rüter kehrt zu Alemannia Aachen zurück.

Der steht nun allerdings vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe. Er muss mit den Spielern innerhalb von drei Tagen eine Wende herbei führen, wo er ihnen doch eigentlich den Kopf waschen müsste. Denn der Auftritt am Sonntag war nicht nur erbärmlich, sondern die Mannschaft hat Krämer auch im Stich gelassen. Sie wusste, wie sehr der Trainer unter Druck steht und außer Torhüter René Vollath hat sich keiner für den Coach in die Bresche geworfen.

Folglich hat die Vereinsführung auch hier reagiert. Wie der Klub am Abend mitteile, wurden Christopher Schorch und Tanju Öztürk aus „disziplinarischen Gründen“ frei gestellt. Das bestätigte der Verein am Abend auf seiner Homepage. Zu Hintergründen und näheren Umständen dieser personellen Maßnahmen wurde zunächst nichts bekannt. Weder Geschäftsführer Niko Weinhart noch Pressesprecher Jan Filipzik oder Interimstrainer Stefan Reisinger wollten sich zu der Maßnahme äußern. Öztürk war am Sonntag an den Gegentoren zwei und drei maßgeblich beteiligt und hatte ebenso schwach gespielt wie Schorch, der bei ersten und dritten Gegentor nicht gut aussah.