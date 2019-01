Dritte Liga: KFC Uerdingen trennt sich von Trainer Krämer

Krefeld Nach der Niederlage gegen Würzburg hat sich der KFC von Aufstiegstrainer Stefan Krämer getrennt. Zu einem Nachfolger gibt es noch keine Auskunft.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

Nach den jüngsten Entwicklungen hat der KFC Uerdingen Trainer Stefan Krämer am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. "Wir hatten zuletzt leider zu oft unterschiedliche Vorstellungen und Sichtweisen", sagte Präsident Mikhail Ponomarev. Am Sonntag hatte der KFC nach einer schwachen Vorstellung den Start in die restliche Saison in der Dritten Liga in den Sand gesetzt und mit 0:3 gegen Würzburg verloren.