Ambitionierter Drittligist: Außer einer Mannschaft hat der KFC Uerdingen nichts

Krefeld Drittligist KFC Uerdingen hat vor dem Rückrundenstart nochmal ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Klub will mit aller Macht in die Zweite Liga aufsteigen – doch außer dem Kader ist nichts zweitligatauglich.

Mikhail Ponomarev hatte einen Plan. „In spätestens vier Jahren wollen wir in der Zweiten Liga spielen“, hatte der Präsident des KFC Uerdingen vor einem Jahr gesagt. Jetzt sieht es so aus, als könne der Verein den Aufstieg schon im Mai packen. Es wäre der dritte Aufstieg in Folge – ein Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Liga, der nicht einmal RB Leipzig oder der TSG 1899 Hoffenheim gelungen ist.

Dass bereits am Sonntag (15 Uhr) gegen die Würzburger Kickers einer von ihnen der Anfangsformation angehört, ist eher unwahrscheinlich. Grimaldi wird wegen einer Sprunggelenksverletzung noch einige Wochen ausfallen, Osawe und Rodriguez haben am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainiert. Zudem dürfte es ihnen auch nicht leicht fallen, Stefan Aigner, Maximilian Beister oder andere zu verdrängen, die in der Hinrunde immer stärker geworden, auf Rang drei vorgerückt sind und den VfL Osnabrück und Karlsruher SC nun jagen. Auf jeden Fall sind in der Rückrunde jede Position beim KFC doppelt besetzt und der Konkurrenzkampf ordentlich angeheizt.

Doch es ist nicht nur die Grotenburg, die fehlt. Der Verein verfügt über kein Trainingsgelände, geschweige denn ein Nachwuchsleistungszentrum. Da in den vergangenen Tagen alle Plätze in Krefeld gesperrt waren, ging es zunächst in den Kraftraum und die Soccer-Arena. Am Donnerstag und Freitag mietete der KFC den beheizbaren Kunstrasenplatz in Düsseldorf an. Doch nicht nur die Stadt Krefeld muss ihre Infrastruktur deutlich verbessern, sondern auch der KFC, der auf der Geschäftsstelle mit der wahrscheinlich kleinsten Mannschaft der Dritten Liga arbeitet. Ganz im Sinne von Mikhail Ponomarev, der amüsiert verfolgt, wie manch anderer Traditionsverein weit über 50 Prozent seines Etats in die Infrastruktur steckt und nur 30, 40 Prozent in die Mannschaft. Das ist in Uerdingen wahrlich nicht der Fall.