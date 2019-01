KFC Uerdingen: Stefan Effenberg ernsthafter Kandidat für Trainerposten in der dritten Liga

Krefeld Der KFC Uerdingen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Nach Informationen unserer Redaktion ist Stefan Effenberg ein ernsthafter Kandidat für die Nachfolge des am Montag beim Drittligisten entlassenen Stefan Krämer.

Stefan Effenberg könnte neuer Trainer beim finanzstarken Drittligisten KFC Uerdingen werden. Nach Informationen unserer Redaktion spielt der ehemalige Nationalspieler in den Überlegungen der KFC-Bosse eine ernsthafte Rolle. Der 50-Jährige ist mit Geschäftsführer Nikolas Weinhart befreundet. Spekulationen um die Personalie Effenberg gibt es seit dem vergangenen Spieltag: Der ehemalige Nationalspieler war zu Gast in der Duisburger Arena, in der der KFC gegen die Würzburger Kickers 0:3 unterging. An seiner Seite saßen Weinhart und KFC-Präsident Mikhail Pomoarev, der die Uerdinger mit aller Macht und gezielten Investitionen zurück in die Zweite Liga führen will. Effenberg war für unsere Redaktion am Dienstagvormittag nicht telefonisch zu erreichen.