Drittligist sucht Trainer: KFC Uerdingen und Stefan Effenberg zögern noch

Krefeld Der KFC Uerdingen sucht einen neuen Trainer. Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg ist ein Kandidat für den Job beim Drittligisten. Passt das überhaupt? Die Parteien zögern.

Ponomarev will mit aller Macht den Erfolg. Dafür greift er auch gerne mal tiefer in die Tasche und holt namhafte Persönlichkeiten zum KFC. Dass Stefan Effenberg am Sonntag das Uerdinger Spiel in Ponomarevs Loge verfolgte, heizte die Spekulationen um eine mögliche Nachfolge an. Tatsächlich gibt es drei Gründe, warum Effenberg zu Gast gewesen sein könnte: Die offizielle Version des KFC lautet, dass er mit Geschäftsführer Niko Weinhart gut bekannt ist; Effenberg ist aber auch seit Dezember bei der Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen als Berater angestellt und im Bereich Finanzierungen von Stadionumbauten tätig. Und eine solche Investition steht in Krefeld an, denn die altehrwürdige Grotenburg wollen Stadt und Verein gemeinsam für rund 40 Millionen Euro auf Zweitligaformat bringen. Und plötzlich ist auch noch der Trainerstuhl frei.