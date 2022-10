La Liga : Neuntes Saisontor – Lewandowski schießt Barca an die Tabellenspitze

Barcelonas Robert Lewandowski (M) feiert mit Jordi Alba (l) und Gavi nach dem Tor zum 1:0. Foto: dpa/Francisco Ubilla

Barcelona Mit seinem neunten Tor im siebten Spiel in der spanischen LaLiga hat Weltfußballer Robert Lewandowski den FC Barcelona zum sechsten Sieg in Serie und vorerst an die Tabellenspitze geschossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der ehemalige Bayern-Star erzielte beim 1:0 (1:0) bei Real Mallorca bereits in der 20. Minute das entscheidende Tor.

Damit zog Barca an seinem Erzrivalen Real Madrid vorbei. Die Königlichen könnten aber mit einem Sieg am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) gegen CA Osasuna auf Rang eins zurückkehren.

Der FC Sevilla verlor die Generalprobe für das Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund mit 0:2 (0:1) gegen Atletico Madrid. Der BVB gastiert am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei den Andalusiern.

Marcos Llorente (29.) und Alvaro Morata (57.) schossen die Treffer für die Madrilenen, die in der Champions-League-Gruppe von Bayer Leverkusen spielen.

(ako/sid)