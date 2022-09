Vor sieben Jahren unter André Schubert : Als Borussias erstem Champions-League-Heimspiel ein herrlicher Herbst folgte

Mönchengladbach Zwei verlorene Spiele gegen Manchester City waren der Rahmen für eine Zeit, in der Borussia ihren vielleicht wildesten Fußball im 21. Jahrhundert spielte. Vor allem in einem goldenen Oktober.

Sergio Agüero sorgte am 30. September 2015 mit seinem späten Tor für den 2:1-Sieg Manchester Citys bei Borussia. Es war das erste Champions-League-Heimspiel für Gladbach. Zuvor hatte es ein 0:3 beim FC Sevilla gegeben zum Auftakt der europäischen Meisterliga. Dies wiederum war der Anfang vom Ende der Ära Lucien Farve, nach dem anschließenden 0:1 beim 1. FC Köln entschied der Trainer, der für Gladbachs Renaissance seit der Relegation 2011 steht, nicht mehr der Richtige für Borussia zu sein und ging. André Schubert rückte aus der U23 auf – und legte einen phänomenalen Start hin nach dem 4:2 in seinem Debüt-Spiel gegen Augsburg.

Das 1:2 gegen City, damals noch in der Prä-Pep-Guardiola-Zeit, war so etwas wie eine positive Zensur, der Niederlage, bei der Raffael einen Elfmeter verschosss, folgte ein herrlicher Herbst. Denn von diesem Tag an war Schuberts Gladbach erst einmal unschlagbar – bis zum 8. Dezember, als es im Rückspiel in Manchester nach einer großartigen ersten Halbzeit und einer 2:1-Führung noch eine 2:4-Niederlage im Etihad-Stadion gab.

Bis dahin fegte Schuberts Borussia entfesselt und unbesiegt durch die Liga, in der Borussia von Platz 14 auf Platz vier regelrecht emporschoss, den DFB-Pokal, in dem sie die nächste Runde erreichte, und die Champions League, in der sie zweimal Juventus und einmal Angstgegner Sevilla die Stirn bot. Acht Siege und vier Unentschieden gab es. Und 29:11 Tore.

Dabei war vor allem der Oktober ein goldener. Sechs der sieben Spiele in diesem Monat gewann Schuberts Mannschaft, das 0:0 bei der großen „alten Dame“ Juventus Turin war ein tolles Verteidigungsstück.

In Turin fand Schubert, der größtmögliche Flexibilität liebte (und sich zuletzt in ihr verstrickte), eine wichtige Anregung für sich: Die Turiner Dreierkette beeindruckte Gladbachs Coach derart, dass er sie am 5. Dezember 2015 beim 3:1 gegen die Bayern auch am Niederrhein einführte – mit zwei extrem offensiven Außenverteidigern, wovon Schubert ein großer Fan ist. Es war zugleich quasi die Geburtsstunde Nico Elvedis, der seither fast immer gespielt hat.

In jene Zeit fällt auch die bemerkenswerte Auswärtsserie, die allerdings schon am 26. September begann mit dem 3:1 beim VfB Stuttgart. Es folgte ein 5:1 bei Eintracht Frankfurt und ein 4:1 bei Hertha BSC Berlin am 31. Oktober. 12:3 Tore und neun Punkte in der Fremde binnen gut eines Monats – das war ein Statement. Hinzu kam das 2:0 im Pokal auf Schalke. Raffael schoss vier Tore in diesen vier Spielen, er war der Gierigste einer torhungrigen Borussia.

Im November gab es zwei weitere Highlight-Heimsiege. Erst das 4:2 gegen den FC Sevilla, es war das erste Mal, das Gladbach ein Champions-League-Spiel gewann. Lars Stindl war federführend daran beteiligt mit seinem Doppelpack. Stindl traf dann auch beim 3:1 gegen Pep Guardiolas Bayern, die von den Gladbachern nach der Pause arg überrumpelt wurden mit drei Toren zwischen der 54. und 68. Minute.