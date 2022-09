Späte Tore für die Werkself : Bayer 04 zwingt Atlético Madrid in die Knie

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat am zweiten Spieltag der Gruppenphase der Champions League Atlético Madrid mit 2:0 besiegt. Das Team von Trainer Gerardo Seoane überzeugte mit viel Kampf.

Auf diesen Abend hatten die Fans von Bayer 04 eine Weile warten müssen. 1007 Tage lagen zwischen dem vorerst letztem Heimspiel des Werksklubs in der Champions League und der Partie am späten Dienstagabend gegen Atlético Madrid. Entsprechend stimmungsvoll ging es in der BayArena von Beginn an zu – und der schwache Saisonstart der Leverkusener schien zur Nebensache geworden. Nach 90 Minuten stand für kämpferisch überzeugende Rheinländer ein gerechtes 2:0 (0:0) gegen die spanische Spitzenmannschaft.