Medizinischer Notfall : Barca gewinnt Bayern-Generalprobe nach Unterbrechung

Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne hat den vierten Saisonsieg des FC Barcelona am Samstagabend beim FC Cadiz überschattet. Beim Stande von 2:0 für die Katalanen musste die Generalprobe drei Tage vor Barcelonas Champions-League-Duell bei Bayern München fast eine Stunde lang unterbrochen worden, am Ende siegten Robert Lewandowski und Co. 4:0 (0:0).