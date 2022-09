FC Bayern im Gegnercheck : Die Bayern münzen ihre Dominanz aktuell nicht in Tore um

Leverkusen Der Rekordmeister steckt vor seinem Heimspiel an diesem Freitag gegen die Werkself in einer Schwächephase. Seit vier Spieltagen wartet das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf einen Sieg.

Die Form Sturmstar Sadio Mané befindet sich nach seinem Wechsel aus Liverpool nach München noch in der Eingewöhnungsphase. Das ließe sich derweil über beinahe die gesamte Mannschaft des FCB im ersten Jahr ohne Weltfußballer Robert Lewandowski behaupten. Seit nun vier Spieltagen wartet der bayerische Abo-Meister auf einen Sieg in der Liga und liegt aktuell fünf Zähler hinter Spitzenreiter Union Berlin auf dem fünften Platz. In der Königsklasse haben die Bayern mit zwei Siegen aus zwei Spielen indes einen Start nach Maß hingelegt.

Darauf muss Bayer 04 achten Gleichwohl es beim FCB bislang noch an der Chancenverwertung hapert, stellt das Team von der Säbener Straße nach wie vor eine der besten Offensivreihen der Welt. 19 Treffer nach sieben Spieltagen sind einsamer Liga-Spitzenwert. Der erst 19-jährige Jamal Musiala, mit sechs Toren in allen Wettbewerben aktuell bester Bayern-Torjäger, befindet sich zudem auf dem Weg zum Weltstar. Keine andere Mannschaft tritt so dominant auf (69 Prozent Ballbesitz im Schnitt) und kommt so häufig zum Abschluss (23 Schüsse pro Spiel) wie die Münchner.