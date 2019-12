Fünfter Titel : Lazio gewinnt Supercup gegen Juve

Riad Pokalsieger Lazio Rom hat zum fünften Mal den italienischen Supercup gewonnen. Die Römer gewannen das Prestigeduell gegen Meister Juventus Turin mit 3:1. Die Partie fand in Saudi-Arebien statt.

Juve kam zunächst nur schwer in die Partie und geriet folgerichtig durch Luis Alberto (16.) in Rückstand. Paulo Dybala (45.) gelang mit einem Abstauber nach einem Schuss von Cristiano Ronaldo kurz vor der Pause der etwas glückliche Ausgleich. Senad Lulic (73.) traf in einem ausgeglicheneren zweiten Durchgang zur erneuten Führung der Römer, Danilo Cataldi (90.+4) verwandelte in der Nachspielzeit einen Freistoß zum Endstand.