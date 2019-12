Serie A : Tabellenführer Inter Mailand nur Remis gegen Rom

Mailand Tabellenführer Inter Mailand hat in der italienischen Serie A Punkte abgegeben. Zwei Protagonisten äußerten sich zudem zum Rassismus-Skandal der italienischen Tageszeitung „Corriere dello Sport“.

Die Nerazzurri kamen am Freitagabend gegen AS Rom nicht über ein 0:0 hinaus und könnten am Wochenende von Verfolger Juventus Turin von der Spitzenposition verdrängt werden. Der Club von Sami Khedira und Emre Can spielt am Samstagabend (20.45 Uhr) bei Lazio Rom.