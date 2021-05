Inter Mailand gegen Juventus Turin : Finale des italienischen Supercups wieder in Saudi-Arabien

Finale des italienischen Supercups wieder in Saudi-Arabien

Rom Das Spiel um den italienischen Supercup zwischen Meister Inter Mailand und Pokalsieger Juventus Turin wird in der kommenden Saison wieder in Saudi-Arabien ausgetragen.

"Der nächste Super Cup wird in Saudi-Arabien stattfinden, mit Fans, wie es in unserem Vertrag festgelegt ist", sagte Liga-Präsident Paolo dal Pino am Montag.