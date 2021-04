Begehrt auf dem europäischen Transfermarkt : Atlético Madrid hat offenbar Interesse an Robin Gosens

Emmerich Laut einer spanischen Sportzeitung könne sich der Top-Klub vorstellen, den Fußball-Nationalspieler aus Elten zu verpflichten. Derzeit kämpft der 26-Jährige mit dem italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo um einen Champions-League-Platz.

Am Sonntag will Atalanta in Sassuolo weitere Punkte in Richtung Champions League einfahren. „Unser Ziel ist und bleibt ein Platz unter den ersten vier“, so Gosens, der durch seine starken Auftritte in der Serie A, in der er schon neun Tore und sechs Vorlagen ablieferte, immer mehr in den Fokus finanzstarker Klubs gerät.