Zukunft geklärt : Ibrahimovic verlängert beim AC Mailand

Mailand Zlatan Ibrahimovic hat noch nicht genug. Der 39-Jährige hat seinen hat seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand um ein Jahr bis 2022 verlängert.

Zlatan Ibrahimovic hat seinen Vertrag beim AC Mailand verlängert. Der 39 Jahre alte Schwede werde auch in der kommenden Saison das rot-schwarze Trikot tragen, teilte der Serie-A-Club am Donnerstagabend mit. Medienberichten zufolge soll der Schwede sieben Millionen Euro plus Boni kassieren.