Goosens mit Atalanta auf Rang zwei : Juventus droht nach Heim-Debakel Champions League zu verpassen

Turin Juventus Turin könnte in der kommenden Saison nur in der Europa League starten. Durch eine 0:3-Pleite gegen den AC Mailand ist die „Alte Dame“ nur noch auf Rang fünf.

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat die Qualifikation für die Champions League nach einem Debakel nicht mehr in der eigenen Hand. Das Team des umstrittenen Trainers Andrea Pirlo unterlag dem AC Mailand im eigenen Stadion nach einer ganz schwachen Vorstellung 0:3 (0:1) und ist in der Serie A nur noch Fünfter.

Gosens stand von Beginn an auf dem Feld und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Atalanta blieb mit dem Auswärtserfolg zum achten Mal in Folge in der Serie A ungeschlagen.