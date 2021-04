Klubs wenden sich ab : Juve-Präsident erklärt Super League für gescheitert

Ein Fan hält ein Schild mit der Aufschrift „Cancel Super League“ in den Händen. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Frankfurt Die viel diskutierte Super League wird es nicht geben. Wie Juventus-Präsident Andrea Agnelli erklärte, könne das Projekt nach dem Rückzug zahlreicher Teams nicht wie geplant stattfinden. Nach den sechs englischen Klubs haben sich nun auch Atletico und Inter abgewandt.

Nach dem Rückzug der sechs englischen Klubs gibt auch der italienische Fußball-Meister Juventus Turin das Projekt einer europäischen Super League als Konkurrenz zur Champions League auf. Auf die Frage, ob das Projekt trotz des Ausstiegs der englischen Vereine umsetzbar sei, sagte Juventus-Präsident Andrea Agnelli am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters: „Um offen und ehrlich zu sein: Nein, das geht offensichtlich nicht.“ Auch die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete von gescheiterten Plänen.

Kurz darauf gaben auch Atletico Madrid und Inter Mailand ihren Rückzug bekannt. Der Verwaltungsrat des Klubs sei am Mittwoch zusammengekommen und habe diese Entscheidung getroffen, teilte Atletico mit.

Die englischen Topklubs FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und der FC Chelsea hatten sich am Dienstagabend von den Plänen distanziert. Atletico und Inter schlossen sich ihnen nun an. So wären als Teilnehmer der Super League nur noch Real Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin und der AC Mailand übrig.