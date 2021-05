Torwart-Legende : Buffon verlässt Juventus Turin

Turin Gianluigi Buffon wird Juventus Turin nach der Saison verlassen. Ob der Abschied des Torhüters gleichbedeutend mit seinem Karriereende ist, ist noch unklar.

Torwart-Legende Gianluigi Buffon will den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am Ende dieser Saison definitiv verlassen. Das sagte der 43-Jährige am Dienstag dem in Katar ansässigen Sender Bein Sports. Eine Vereinssprecherin bestätigte das Interview. Entweder er höre auf zu spielen oder finde eine andere Möglichkeit, die ihn weiter antreibe, erklärte Buffon, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete. Er habe alles für Juve gegeben und alles bekommen.